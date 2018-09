L'indice italiano delle azioni siderurgiche Ã¨ in territorio positivo (+1,22%), brillante l'andamento di Tenaris

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 37.185,76 in crescita dell'1,22%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela a 372,88, dopo aver avviato la seduta a 371,77.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice siderurgico, seduta positiva per Tenaris, che avanza bene dell'1,48%.

