L'indice italiano delle azioni siderurgiche in territorio positivo (+1,11%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.566,01, in aumento di 438,68 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione si è mosso con cautela a 386,56, dopo aver avviato la seduta a 385,18.



Tra i titoli del FTSE MIB, nuovo spunto rialzista per Tenaris, che guadagna bene e porta a casa un +1,43%.



Tra le small-cap di Milano, allunga timidamente il passo Isagro, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,66%.

