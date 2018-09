L'indice italiano delle azioni siderurgiche si muove in lieve rialzo (+0,53%), tonica Tenaris

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'indice EURO STOXX, che non mostra variazioni di rilievo.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 37.563,54, in recupero dello 0,53%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione viaggia a 374,45 senza sensibili variazioni.



Nel listino principale, modesto guadagno per Tenaris, che avanza di poco a +0,62%.

