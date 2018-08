L'Italia Ã¨ ancora il Belpaese. Nel 2017 spesi oltre 38 miliardi da turisti stranieri

(Teleborsa) - 38 miliardi e 343 milioni di euro. Questa la cifra che i turisti stranieri hanno speso in Italia nel 2017. Il dato emerge da un'indagine condotta dall'Osservatorio Best and Fast Change, società fiorentina tra i principali cambiavalute in Europa, che rivela come la cifra rappresenti il 2,3% del PIL nazionale (+7,7% rispetto all'anno precedente).



In pole position in questa speciale classifica troviamo Lazio (6.916 milioni), Lombardia (6.461 euro) e Veneto (5.908 milioni), dato che risulta indicativo di come le grandi città (in specie Roma, Milano e Venezia) siano favorite dal turismo internazionale. Mentre degna di nota è la fortissima crescita delle Isole negli ultimi 10 anni, con la Sardegna che ha visto incrementare la spesa degli stranieri del 73% a 827 milioni e la Sicilia del 65,3% a 1.728 milioni.



Tra le monete più scambiate, viene notato un costante aumento delle valute provenienti da Asia e Far East (+9,6%), con in pole position lo Yuan cinese. Il flusso maggiore continua comunque ad arrivare dall'Europa, con Germania e Francia che valgono da sole oltre 10 miliardi di euro. Effetto Brexit per la sterlina, che ha sofferto un calo di transazioni del 13,5%, mentre continua la crescita del Franco svizzero.







