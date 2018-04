La borsa di Tokyo apre la settimana in rialzo

(Teleborsa) - Avvio di settimana al rialzo per la borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha portato a casa un rialzo dello 0,65% a 21.707,13 punti. Frazionale la salita del più ampio Topix che ha guadagnato lo 0,51% a 1.728,15 punti. Positive le altre borse d'estremo oriente, la maggior parte rimaste chiuse, nelle sedute precedenti per festività.



Sullo sfondo resta comunque il nervosismo per i rinnovati timori di una guerra commerciale tra USA e Cina.



Fra le borse cinesi, Shanghai avanza timidamente dello 0,09% mentre Shenzhen lima lo 0,16%. Positiva Seul +0,54% seguita da Taiwan +0,67%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong mette a segno un rialzo dell'1,22%, Kuala Lumpur dello 0,58%, Jakarta dello 0,50%. Più limitata l'ascesa di Singapore +0,17%. Bangkok guadagna lo 0,90%.



Altrove, Mumbay mostra un +0,40% e Sydney un +0,35%.

