La borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono in territorio positivo, con Tokyo in netto rialzo. A sostenere il sentiment in Asia il finale in rally di Wall Street su un possibile accordo sui dazi tra USA e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei chiude con un rialzo del 2,65% a 21.317 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 2,74% a 1.717 punti. Bene anche Seul (+0,61%).



Avanti le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,40% mentre Shenzhen viaggia con un +1,48% e Taiwan con un +1,35%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno piĆ¹ tardi le rispettive sedute, Hong Kong segna un +0,80%, Singapore sale dello 0,43%, Jakarta dello 0,55%,e Bangkok dello 0,42% e Kuala Lumpur dello 0,25%.



Poco mossa Mumbay (+0,15%), mentre Sydney mostra un guadagno dello 0,72%.

