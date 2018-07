La Camera approva il taglio dei vitalizi

(Teleborsa) - Via libera della Camera al taglio dei vitalizi. L'Ufficio di Presidenza di Montecitorio ha infatti approvato le modifiche alla disciplina in materia di trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato.



"Oggi abbiamo riparato un'ingiustizia sociale e quindi una ferita" ha commentato il Presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell'Ufficio di Presidenza, precisando che il taglio sarà effettivo a partire dal 1° gennaio 2019. In precedenza la data era stata fissata al 1° novembre del 2018.



"Approvato in Parlamento il taglio dei vitalizi a 1.240 ex parlamentari: STOP a vecchi e assurdi privilegi" ha commentato su Twitter il Vice Premier e Ministro degli Interni Matteo Salvini.



Stamane l'altro vice Premier e titolare allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, ha preannunciato invece il taglio alle pensioni d'oro sopra i 4.000 euro.

