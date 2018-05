La Commissione UE promette tutele per le aziende che investono in Iran

(Teleborsa) - La Commissione Europea lavorerà per proteggere gli interessi delle società UE che investono in Iran.



Lo ha assicurato l'Esecutivo comunitario al termine del meeting informale dei leader UE di Sofia in occasione del quale è stata messa nero su bianco la volontà dell'Unione Europea di confermare l'accordo sul nucleare in Iran nonostante l'addio degli Stati Uniti.



"Finché gli iraniani rispetteranno i propri impegni, l'UE si atterrà all'accordo" ha dichiarato il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che tuttavia non ha nascosto i timori per il ritiro degli USA dall'accordo. "Le sanzioni americane non saranno prive di effetti. Quindi abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per proteggere le nostre imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni" ha incalzato.

