La crisi tedesca manda in tilt le Borse. A Milano crolla Recordati

(Teleborsa) - La crisi del Governo tedesco manda al tappeto Piazza Affari e le altre principali Borse europee, tutte in forte calo in avvio di seduta.



L'alleanza CDU-CSU è in bilico dopo che il Ministro degli Interni Seehofer ha prospettato le proprie dimissioni in quanto contrario alla decisione della Cancelliera di non respingere i migranti al confine.



La questione migranti continua dunque a spaccare non solo l'Europa, ma anche gli Stati dell'Ue, creando incertezze sui mercati finanziari.



Dal fronte macroeconomico, attesi i PMI manifatturieri che potrebbero confermare o meno il rallentamento della crescita economica in Eurozona.



Sul valutario l'Euro / Dollaro USA viaggia a 1,163 mentre tra le commodities l'Oro è fermo a 1.248,3 dollari l'oncia, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) lima lo 0,59%.



In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a 242 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,71%.



Tra le principali Borse europee Francoforte accusa un calo dell'1,11%, Londra dello 0,87%, Parigi dell'1,19%.



A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,64%), che ha toccato 21.273 punti; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.462 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,07%), come il FTSE Italia Star (-1,0%).



In questa giornata da dimenticare per Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.



I più forti ribassi si verificano su Recordati, che sta cedendo il 17,18% dopo aver annunciato la cessione della quota di maggioranza al fondo CVC per 28 euro.



Ancora in rosso Mediaset, che registra un importante calo del 4,20% estendendo i ribassi messi a segno sul finire della scorsa ottava.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Salini Impregilo (+1,97%), Italmobiliare (+1,43%) e EI Towers (+0,84%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su IMA, che arretra del 2,35%.

