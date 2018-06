La guerra dei dazi colpisce le auto in Europa

(Teleborsa) - L'acuirsi della crisi commerciale tra Washington e Pechino fa ampliare le vendite in Europa, con i titoli del settore auto particolarmente sofferti.



L'indice di riferimento DJ Stoxx Auto cede oltre l'1,7%. Tra i player del comparto, quotati a Piazza Affari, scivola del 2% FCA mentre CNH Industrial amplia il calo al 3%. Più contenuta la discesa di Ferrari che arretra dell'1,53%. Giù di oltre l'1% anche Brembo e Pirelli.



Il settore automotive continua a soffrire anche in Europa, come le case automobilistiche quotate sulla piazza di Francoforte: Daimler (-1,49%), Volkswagen (-2,63%) e BMW (-0,87%). Giù le francesi Renault (-2,22%) e Peugeot (-2,34%).

