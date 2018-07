La Juventus inarrestabile in Borsa: Ã¨ l'effetto Ronaldo

(Teleborsa) -

Un altro allungo per la Juventus Football Club in Borsa, grazie alla possibilità sempre più concreta di arrivo del campione mondiale Cristiano Ronaldo.



I vertici del club si sarebbero riuniti oggi a Torino, l'Ad Andrea Agnelli ed il tecnico della Juve, Allegri, mentre Marotta e Paratici sarebbero pronti a volare a Madrid con un aereo privato per definire l'operazione.

Tornando alla performance di borsa, Juventus guadagna quasi l'11% oggi e segna un +23% su settimana. Tecnicamente, il titolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8442 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7722. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9162.

