La Puglia al Salone Aerospaziale di Farnborough

(Teleborsa) - Per una settimana, da oggi lunedì 16 a domenica 22 luglio il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese (Dta) e Aeroporti di Puglia partecipano insieme al tradizionale Salone biennale dell'Aerospazio e Difesa di Farnborough, nell'Hampshire, a sud di Londra, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle imprese dell'aerospazio, che si inaugura appunto oggi.



Dta e Aeroporti di Puglia sono presenti nello stand allestito dalla Regione Puglia e promuoveranno l'infrastruttura denominata "Airport Test Bed", che individua l'aeroporto di Taranto Grottaglie destinato a fungere da base operativa di Virgin Galactic per i voli suborbitali del turismo spaziale.



Attraverso un accordo quadro di cooperazione per lo sviluppo del progetto "Grottaglie test bed", Aeroporti di Puglia e il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese rinnovano e rilanciano la collaborazione per supportare lo sviluppo dello scalo quale centro di eccellenza, nazionale ed internazionale per la sperimentazione di sistemi, prodotti e soluzioni nel campo delle piattaforme aeree pilotate e non pilotate (RPAS), di sistemi innovativi per il controllo e la gestione del traffico aereo (ATC) e di sistemi integrati per la gestione ottimale dei volumi e dei flussi del traffico sia in ambito aeroportuale che nelle fasi in volo nei vari settori (ATF&M), anche nell'ambito di progetti di ricerca a livello europeo.



La recente qualificazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie quale primo spazioporto italiano, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Enac e dell'Agenzia Spaziale Italiana, è stata accompagnata dal contestuale accordo sottoscritto tra Virgin Galactic, Sitael ed Altec con il quale si prevede l'utilizzo del Test Bed, oltre a quelle già allocate nel sedime aeroportuale dell'aeroporto jonico.



Il Dta ha già avviato progetti di ricerca comunitari e nazionali dedicati allo sviluppo di capacità e competenze da parte dei suoi soci e progetti di formazione post diploma e post laurea, nonché attività di disseminazione che vedono il coinvolgimento di Aeroporti di Puglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA