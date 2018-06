Lagarde: "FMI si prepara a missione in Italia"

(Teleborsa) - Le tensioni commerciali rimangono il rischio più grande per l'Eurozona ed è molto probabile che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) riveda al ribasso il PIL dei Paesi dell' Area Euro. Lo ha detto Christine Lagarde, numero uno del FMI intervenendo durante la conferenza dell'Eurogruppo.



Christine Lagarde si è soffermata anche sull'Italia. "Una delle nostre missioni andrà tra due settimane in Italia, e siamo impazienti di incontrare le autorità per capire esattamente quali sono i loro piani. Per il momento - ha spiegato il direttore del FMI - sentiamo dichiarazioni rassicuranti, in termini di disciplina di bilancio, di debito in calo e così via; ma vogliamo capire esattamente quali saranno le politiche andando avanti.Tutto ciò che possiamo osservare al momento è che i mercati sono piuttosto nervosi, e ansiosi di avere una buona comprensione di quello che sarà il mix delle politiche italiane in prospettiva".

