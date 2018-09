Landi Renzo al galoppoÂ sui conti del semestre

(Teleborsa) - Grande giornata per Landi Renzo, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,06%.



Le azioni festeggiano i risultati del primo semestre che hanno evidenziato un fatturato consolidato pari a 97,3 milioni di euro in aumento dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo, Landi Renzo è tornata in utile per 1,7 milioni contro la perdita di 8,6 milioni registrata al 30 giugno 2017.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Landi Renzo rispetto all'indice.



Le tendenza di medio periodo di Landi Renzo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,492 Euro. Supporto stimato a 1,384. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,6.









