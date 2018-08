Lavoro, 2 Imprese su 3Â usano canali informali perÂ assunzioni

(Teleborsa) - Quasi 2 imprese su 3 ricercano il personale con canali "informali", mentre solo il 2% utilizza i Centri per l'impiego. Anche sul versante privato solo il 5% delle imprese fanno ricorso alle agenzie del lavoro, associazioni imprenditoriali e società di somministrazione.



E' quanto fa rilevare l'Unioncamere, intervenuta in audizione presso la Commissione Lavoro del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego. Eppure, allo stesso tempo le imprese segnalano difficoltà a reperire professionalità: nel 2017 più di 1 assunzione programmata su 5 rientrava tra quelle con difficoltà di reperimento.



E' proprio il disallineamento fra la domanda e l'offerta di lavoro - aggiunge Unioncamere - una delle sfide principali che il nostro Paese deve affrontare. La domanda di lavoro è, infatti, rapidamente cambiata e a questo non ha corrisposto un analogo cambiamento dell'offerta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA