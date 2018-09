Lavoro, agricoltura al top perÂ crescita partite IVA

(Teleborsa) - L'agricoltura con aumento del 14% rispetto allo scorso anno è il settore che fa segnare il maggior incremento di partite IVA grazie al crescente numero di giovani interessati a fare impresa in campagna, dove è possibile esprimere creatività e innovazione a contatto con la natura.



E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati dell'Osservatorio sulle partite IVA del dipartimento delle Finanze del MEF relativi al secondo trimestre, dai quali emerge che sono state aperte 130.400 nuove partite IVA, il 12,9% delle quali proprio in agricoltura.



Si tratta di un dato coerente con la corsa alla terra in atto tra le nuove generazioni con l'Italia che è leader in Europa nel numero di giovani in agricoltura per il crescente interesse delle nuove generazioni per il lavoro in campagna.



E' in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale con il mestiere della terra che non è più considerato l'ultima spiaggia di chi non ha un'istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per le giovani generazioni fortemente motivate a costruirsi un futuro a contatto con la natura. Sono quasi 30mila i giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l'insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell'Unione Europea.

