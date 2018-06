Lavoro, il numero di occupati torna ai livelli pre-crisi

(Teleborsa) - Nonostante i forti cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro negli ultimi 10 anni, in Italia il numero degli occupati è rimasto pressoché identico. Lo rivela uno studio dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, che ha evidenziato come nel 2017 si sia tornati ai livelli occupazionali precedenti alla crisi economica globale del 2008.



Secondo l'Osservatorio nel 2017 gli occupati erano 23 milioni, in pratica come nel 2008. Nello stesso periodo si è però osservata una tendenza negativa per il lavoro giovanile, determinando una diminuzione di 2,9 milioni di under 45 a fronte di un aumento degli occupati con più di 44 anni di 2,8 milioni. La diminuzione più consistente ha interessato i lavoratori tra i 25 e i 34 anni (-1,4 milioni), mentre gli occupati con più di 54 anni sono cresciuti di oltre 1,8 milioni.



Si è assistito, inoltre, a un mutamento del mercato del lavoro, diventato meno sicuro. Infatti, tra il 2008 e il 2017, i dipendenti part-time sono passati da 2,5 a 3,5 milioni, pari ad un consistente aumento del 40%. Stabili, invece, gli addetti con contratti a tempo indeterminato, mentre sono crollati gli autonomi (-9,1%) e i lavoratori a termine sono saliti di 438.000 unità (+19,2%).



A livello nazionale, nel periodo in esame il Mezzogiorno ha perso ben 310 mila occupati. A livello territoriale, i più forti aumenti dell'occupazione si sono registrati nella Regione Lazio (+193 mila unità) e in Lombardia (+125 mila unità).

