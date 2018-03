Lavoro, INPS: a gennaio crescono le domande disoccupazione

(Teleborsa) - In calo le ore di Cassa integrazione (CIG) autorizzate dall'INPS. Dall'ultimo rapporto dell'Istituto di previdenza emerge che a febbraio 2018 le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 23,161 milioni, in diminuzione del 32,7% rispetto allo stesso mese del 2016 (34,14 milioni).



Entrando nel dettaglio, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono state 9,669 milioni, con un decremento del 4,81%, le ore di cassa straordinaria sono state 12,76 milioni, in calo del 37,22%. Infine, le ore di cassa in deroga sono state pari a 731 mila con un crollo dell'80,04%.



Riguardo alle domande di disoccupazione, emerge che a gennaio sono state inoltrate 175.162 domande di Aspi, miniAspi, Naspi e mobilità, il 5,8% in più rispetto allo scorso anno.

