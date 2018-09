Lavoro, per produrre green 653mila imprese investono sulle persone

(Teleborsa) - Imprese italiane sempre più sostenibili e a caccia di personale che abbia competenze in materia di ambiente. Come mostra il Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, nel 2017 circa 653mila imprese hanno ricercato profili professionali con attitudine al risparmio energetico o alla sostenibilità ambientale.



Ad incrementare la tendenza "green" delle imprese italiane, viene evidenziato come la ricerca avvenga sia in presenza che in assenza di investimenti già effettuati o programmati in tecnologie "verdi". Una impresa su due fra quelle con dipendenti (il 49,9%) richiede, quindi, in modo preponderante al personale che intende assumere il possesso di competenze ambientali.



I settori più interessati riguardano sia i comparti dell'industria che quelli dei servizi, risultando particolarmente elevata nei settori turismo, chimica e farmaceutica, come nella sanità e nelle costruzioni. Aumenta anche la quota di imprese (+15,9%) che, oltre alle competenze del personale, dichiara di investire in tecnologie in grado di assicurare un maggior risparmio energetico ed una maggiore sostenibilità aziendale.

