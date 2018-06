Le Borse asiatiche chiudono in rosso

(Teleborsa) - Chiusura di settimana in rosso per i principali listini asiatici. Ancora una volta, i mercati pagano l'incertezza generata dalla guerra commerciale tra USA e Cina. Male il settore auto, dopo che ieri 21 giugno la società tedesca Daimler ha annunciato un taglio degli utili a causa dei dazi imposti da Trump. Si attende per oggi il vertice dei paesi dell'OPEC per decidere di aumentare la produzione di petrolio.



Fitta l'agenda sul fronte macroeconomico, con il PMI del Giappone che sale oltre le attese. Sempre nel paese del Sol Levante, crescono i prezzi al consumo e l'attività complessiva delle industrie.



Nonostante i buoni risultati dal fronte macro, in calo gli indici giapponesi con il Nikkei che perde lo 0,78% a 22,516 punti, mentre il paniere Topix mostra un decremento dello 0,56%.



A due velocità le Borse cinesi con Shanghai che viaggia lievemente al di sotto della parità (-0,08%), mentre avanza Shenzhen che sale dello 0,63%. Male anche Hong Kong (-0,40%).



Tra le altre piazze asiatiche segno meno per Taiwan (-0,38%), Jakarta (-0,45%) e Singapore (-0,48%).



Perdite meno sostenute per Kuala Lumpur (-0,14%%) e Mumbai (-0,06%).



In rialzo solo Seoul e Bangkok, che guadagnano entrambe lo 0,83%.





