Le elettriche Energica approdano nel mercato africano

(Teleborsa) - Energica Motor Company ha concluso oggi un nuovo accordo commerciale: le moto elettriche italiane saranno infatti disponibili anche in Africa.



Il nuovo partner commerciale, Electric Life Pty, concentrerà la sua attenzione nei principali mercati presenti nel territorio: Sudafrica, Nigeria e Tanzania. Base delle operazioni sarà Capetown in Sudafrica presso la sede della stessa azienda.



La domanda di due ruote sul territorio africano è prevista in crescita con una proiezione di fatturato di circa 9 miliardi di dollari per il 2021. "Con questo nuovo accordo Energica raggiunge il quarto mercato extraeuropeo dopo USA, Israele e Giordania", ha affermato Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company.



