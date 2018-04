Leonardo, accordo con la Difesa australiana per nuovo centro di riparazione e revisione

(Teleborsa) - Leonardo rafforza la propria presenza in Australia, Paese dove è presente da oltre 50 anni con la fornitura di diverse soluzioni per applicazioni civili e militari.

L'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, e il Ministero della Difesa australiano hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di un centro di riparazione e revisione di trasmissioni per elicotteri a Melbourne, in grado di fornire servizi di supporto per gli MRH Taipan (NH90) delle Forze Armate australiane, gli elicotteri militari NH90 di altri Paesi e ulteriori modelli civili.



La struttura sarà realizzata presso un centro di supporto di Leonardo già esistente. L'avvio delle attività, con una durata di almeno 30 anni e con un team di 12 nuovi tecnici, è previsto per la metà del 2020.



Il Ministro per l'Industria della Difesa australiano, Christopher Pyne, ha espresso il proprio compiacimento per l'iniziativa intrapresa dall'Azienda e dalla controllata Leonardo Australia, che porterà alla realizzazione di un importante centro d'eccellenza regionale di rilevanza strategica. "Stabilire in quest'area un centro di riparazione e revisione si traduce in una minor dipendenza dal supporto tecnico estero per i nostri elicotteri MRH Taipan, e lo stesso vale per alcuni operatori di elicotteri civili utilizzati nella regione", ha sottolineato il Ministro Pyne. "Il Governo Turnbull sta investendo, insieme a Leonardo, in una struttura in grado di rafforzare le capacità della Difesa creando al contempo nuovi posti di lavoro altamente qualificati".

L'investimento del Governo Federale nel nuovo centro ammonta a circa 16 milioni di dollari e sarà compensato da più ridotti costi di mantenimento per gli MRH Taipan nel restante ciclo di vita della flotta. Leonardo contribuisce con un importo di pari entità.

"Questo progetto - ha concluso il Ministro Pyne - porterà benefici sia all'industria della Difesa nazionale sia a quella del territorio. Creerà più posti di lavoro in questo settore nell'area di Victoria e assicurerà maggior efficacia operativa nell'impiego degli elicotteri".

