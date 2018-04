Leonardo, Airbus e Dassault: impegno per drone europeo "MALE"

(Teleborsa) - Il primo modello a grandezza naturale dello European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft (MALE RPAS – velivolo a pilotaggio remoto per operazioni a quote intermedie e a lungo raggio) è stato presentato oggi, 26 Aprile, in occasione di una cerimonia all'ILA Air Show di Berlino presso l'aeroporto di Schönefeld.



La cerimonia, cui hanno partecipato Dirk Hoke, Amministratore Delegato di Airbus Defence and Space, Eric Trappier, Presidente e Amministratore Delegato di Dassault Aviation, e Lucio Valerio Cioffi, Responsabile della Divisione Velivoli di Leonardo, è stata l'occasione

per confermare l'impegno dei quattro Stati europei e partner industriali allo sviluppo congiunto di una soluzione indipendente per la difesa e la sicurezza dell'Europa.



Questa nuova fase giunge a distanza di quasi due anni dal lancio dello studio di definizione, nel settembre 2016, da parte dei quattro Paesi partecipanti (Germania, Francia, Italia e Spagna) e segue la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione congiunta ad un sistema aereo senza pilota di classe MALE europeo, firmata dalle stesse nazioni nel maggio 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA