Leonardo vola in Borsa dopo l'acquisizione di Vitrociset

Leonardo in volo in Borsa, dove balza del 7%, in vetta al paniere delle maggiori Blue Chips. Il titolo viene galvanizzato dal deal Vitrociset, l'azienda romana attiva nel campo dell'informazione ed operante nel campo della sicurezza e della difesa.



Il mercato sembra infatti aver molto apprezzato la scelta di Leonardo di esercitare il diritto di prelazione, soffiando Vitrociset all'accoppiata Fincantieri-Mer Mec. Commentando questa operazione al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il numero uno di Leonardo, Alessandro Profumo, ha sottolineato che ci si attende "una crescente domanda di servizi" nel settore dell'aerospazio e della difesa. Poi, il manager ha aggiunto "questa operazione è allineata sia ai trend di mercato sia al nostro piano strategico".