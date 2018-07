Leonardo, commessa per un AW109 VIP da QME Mining Equipment

(Teleborsa) - Leonardo e il distributore ufficiale dei suoi elicotteri civili nel Regno Unito e in Irlanda, Sloane Helicopters (Sloane), hanno annunciato oggi 18 luglio che QME Mining Equipment (QME), società irlandese leader nell'industria mineraria, ha firmato un contratto per un elicottero AW109 GrandNew in configurazione VIP/corporate con consegna all'inizio del 2019. La firma è avvenuta durante una cerimonia ufficiale nel corso del Farnborough International Air Show in UK.



Non brilla il titolo a Piazza Affari che si attesta sotto la parità con il -0,21%.

