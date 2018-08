Leonardo conferma revisione guidance dopo esecuzione contratto in Qatar

(Teleborsa) - Leonardo conferma la revisione al rialzo della guidance grazie alla commessa in Qatar. La società ha annunciato di aver reso esecutivo il contratto per la fornitura di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90 al Ministero della Difesa del Qatar e di aver pertanto iscritto l'ordine in Portafoglio ed incassato l'anticipo relativo al contratto.



Confermata la Guidance del Gruppo per l'anno 2018, già rivista al rialzo il 30 luglio in termini di Ordini e FOCF "per riflettere la prevista acquisizione dell'ordine NH90 Qatar, il cui valore era solo in parte incluso nella Guidance", si legge in una nota.

