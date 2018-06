Leonardo si aggiudica commessa da 193 milioni di dollari

(Teleborsa) - Leonardo, attraverso la controllata Leonardo DRS, si è aggiudicata un contratto del valore di 193 milioni di dollari dall'Esercito statunitense per la fornitura di sistemi di difesa attiva per carri armati.



Nel dettaglio, Leonardo DRS fornirà all'Esercito statunitense i sistemi TROPHY per la difesa attiva dei nuovi carri armati Abrams, con relativa attività di supporto e manutenzione. Il prodotto, sviluppato da Leonardo DRS in collaborazione con il partner tecnologico Rafael Advanced Defense Systems, assicura una protezione efficace da un'ampia gamma di minacce anticarro.







© RIPRODUZIONE RISERVATA