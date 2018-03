Leonardo si aggiudica nuovo contratto in Polonia

(Teleborsa) - Leonardo si rafforza in Polonia. La società italiana attiva nel settore della difesa e il Ministero della Difesa Nazionale della Polonia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro ulteriori velivoli M-346 Advanced Jet Trainers (AJT) che, entro il 2020, si uniranno alla flotta di otto aerei già in servizio presso l'Aeronautica Militare polacca. Il contratto ha un valore di oltre 115 milioni di euro e include opzioni per altri quattro aerei e il relativo supporto logistico.



"Questo contratto rafforza ulteriormente la stretta collaborazione tra Leonardo e la Polonia, un Paese dove le nostre tecnologie e competenze sono già profondamente radicate, sottolineando ancora una volta le eccellenti capacità del sistema di addestramento per piloti di caccia di ultima generazione basato sul velivolo M-346. L'addestramento sarà una parte sempre più importante dell'offerta di Leonardo, come illustrato nel Piano Industriale 2018-2022 dell'azienda. Il training e i servizi avanzati, infatti, permettono di maturare una profonda comprensione delle esigenze dei clienti ponendo così le basi per partnership di lungo termine" ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.



Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,39%.

