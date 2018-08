Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari (-0,44%), rosso per Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Il Settore bancario italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha avviato gli scambi a quota 9.162,95, con un decremento di 40,62 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice bancario europeo viaggia a 105,52, dopo aver avviato la seduta a 105,17.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice bancario di Milano, discesa moderata per BPER, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.



Dimessa Intesa Sanpaolo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto bancario, seduta in ribasso per Credito Valtellinese, che mostra un decremento dell'1,46%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA