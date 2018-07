Lieve ribasso per il comparto del commercio in Italia (-0,54%), giornata da dimenticare per Unieuro

(Teleborsa) - Il Settore vendite al dettaglio si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha terminato gli scambi a quota 138.156,38, con un decremento di 756,92 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto vendite al dettaglio europeo si ferma a 536,68, dopo aver avviato la seduta a 536,61.



Tra le small-cap di Milano, in forte ribasso Unieuro, che chiude la seduta con un disastroso -3,28%.



A picco CHL che chiude gli scambi con un pessimo -2,73%.



Chiusura negativa per Damiani con un ribasso dell'1,48%.

