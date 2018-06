Lieve ribasso per l'indice dei servizi di consumo italiano (-0,30%), giornata in discesa per Damiani (-2,85%)

(Teleborsa) - Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Consumer Services ha avviato gli scambi a quota 26423,7, con un decremento di -79,79 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione viaggia a 376,07, dopo aver avviato la seduta a 375,81.



Tra le azioni del Ftse MidCap, affonda sul mercato Rai Way, che soffre con un calo del 2,10%.



Dimessa RCS, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, pressione su Damiani, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,85%.



Sotto pressione Poligrafici, che accusa un calo dell'1,84%.



Scivola il Sole 24 Ore, con un netto svantaggio dell'1,66%.