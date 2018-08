Lieve ribasso per l'indice del settore telecomunicazioni (-0,22%)

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha terminato gli scambi a quota 12.500,56, con un decremento di 27,14 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni si ferma a 287,91, dopo aver avviato la seduta a 286,52.



Tra le small-cap di Milano, risultato negativo per Retelit, con una flessione dell'1,45%.



