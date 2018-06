Limature per il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,39%), scambi al ribasso per Enervit (-3,15%)

(Teleborsa) - L'Indice del settore alimentare italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage è senza direzione.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha esordito a quota 81016,4, e tratta ora a 80894,53, con un ribasso di -318,61 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il settore Alimentare europeo scambia a 582,27, dopo aver iniziato gli scambi a 580,41.



Tra le small-cap di Milano, retrocede molto Enervit, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,15%.



Seduta drammatica per la Doria, che crolla del 2,07%.



Sensibili perdite per Centrale del Latte D'Italia, in calo del 2,01%.

