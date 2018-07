Limature per il comparto Finanziario in Italia (-0,22%), scambi al ribasso per Conafi (-4,51%)

(Teleborsa) - Il Settore Finanziario italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX è senza direzione.



Il FTSE Italia Financials ha esordito a quota 12.852,51, e tratta ora a 12.780,09, con un ribasso di 27,7 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione scambia a 380,7, dopo aver iniziato gli scambi a 381,39.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice finanziario, aggressivo avvitamento per Banca Generali, che tratta in perdita del 2,15% sui valori precedenti.



Piccola perdita per Mediobanca, che scambia con un -0,75%.



Tentenna Generali Assicurazioni, che cede lo 0,58%.



Tra le mid-cap italiane, retrocede Banca Popolare di Sondrio, con un ribasso dell'1,14%.



Credem scende dell'1,08%.



Sostanzialmente debole Credito Valtellinese, che registra una flessione dello 0,63%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, retrocede molto Conafi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,51%.



Calo deciso per Gequity, che segna un -1,22%.



Sotto pressione Lventure Group, con un forte ribasso dell'1,05%.

