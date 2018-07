Limature per il settore utility italiano (-0,66%)

(Teleborsa) - Il Comparto utility in Italia sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Utilities è senza direzione.



Il FTSE Italia Utilities ha esordito a quota 26157,21, e tratta ora a 26118,04, con un ribasso di -172,77 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro scambia a 280,1, dopo aver iniziato gli scambi a 279,81.



Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, pressione su A2A, che tratta con una perdita dell'1,55%.



Si muove sotto la parità Enel, evidenziando un decremento dello 0,78%.



Contrazione moderata per Snam, che soffre un calo dello 0,76%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, frazionale ribasso per Falck Renewables, che scambia con una perdita dello 0,97%.



Sottotono ERG che mostra una limatura dello 0,91%.



Dimessa Ascopiave, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto utility, aggressivo avvitamento per K.R.Energy, che tratta in perdita del 3,09% sui valori precedenti.



Fiacca Alerion, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.

