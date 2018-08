Limature per l'indice delle societÃ  assicurative (-0,48%)

(Teleborsa) - Il Settore assicurativo italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Insurance è senza direzione.



Il FTSE Italia Insurance ha esordito a quota 15.721,07, e tratta ora a 15.721, con un ribasso di 76,05 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto assicurativo dell'Area Euro scambia a 266,46, dopo aver iniziato gli scambi a 266,8.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice assicurativo, giornata incolore per Generali Assicurazioni, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto assicurativo, seduta in ribasso per Cattolica Assicurazioni, che mostra un decremento dell'1,14%.



