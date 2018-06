LU-VE raddoppia la presenza in Cina

(Teleborsa) - LU-VE Group, società attiva nel campo del condizionamento e della refrigerazione industriale, ha deciso di ampliare il proprio stabilimento cinese, che sarà trasferito dalla Provincia dello Jiangsu a Tianmen passando da 7.000 a 19.000 metri quadri.



La nuova unità produttiva si chiamerà LU-VE Tianmen. Il nuovo stabilimento, che assorbirà oltre il 70% degli attuali collaboratori dello stabilimento di Changshu, sarà in grado di cominciare a produrre nel prossimo autunno, per entrare a regime nel 2019.



Lo spostamento della produzione nella regione dell'Hubei ha un'importante valenza strategica ed economica per LU-VE Group, perché permetterà una maggiore vicinanza del sito produttivo ai principali clienti in Cina, una riduzione dei costi di affitto e un efficientamento dei processi produttivi.



LU-VE Tianmen è dunque una ulteriore tappa della strategia di espansione all'estero Gruppo, con particolare focus sui mercati con forte potenziale di crescita in Asia e in Europa.



Positivo il titolo LUVE a Piazza Affari: +2,76%.







