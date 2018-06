LU-VE sbarca negli USA

(Teleborsa) - LU-VE S.p.A. annuncia l'acquisizione della società statunitense Zyklus Heat Transfer Inc, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di scambiatori di calore.



L'acquisizione permette a LU-VE Group di avvalersi di una struttura produttiva negli USA, da utilizzare come piattaforma per sviluppare la propria presenza sul mercato statunitense e nei paesi dell'area, attraverso il rafforzamento della struttura commerciale, tecnica e produttiva di Zyklus.



Con la sottoscrizione dei contratti definitivi e la contestuale esecuzione del closing, LU-VE ha acquistato l'intero capitale sociale di Zyklus dal socio unico e presidente Zachary Riddleseperger, il quale manterrà nella società il ruolo operativo di Vice-President Operation.

