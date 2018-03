Lufthansa, CEO Carsten Spohr al timone per altri cinque anni

(Teleborsa) - In attesa dei conti del 2017 che saranno rivelati domani 15 marzo e delle decisioni in merito ad Alitalia, la tedesca Lufthansa ha prorogato il contratto del CEO Carsten Spohr.



Spohr, che è alla guida della compagnia dal 2014, rimarrà in carica per altri 5 anni fino a dicembre 2023.

