Luglio, trend favorevole per le due ruote

(Teleborsa) - Nel mese di luglio le immatricolazioni (due ruote motorizzate con cilindrata superiore a 50cc) sono in ripresa con un totale di 26.291 veicoli e un +8,5% rispetto al luglio 2017.



La crescita - secondo i dati di Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori - è contemporanea sia per gli scooter che, con numeri più importanti, totalizzano 16.116 pezzi pari al +6,3%, sia per le moto che realizzano vendite per 10.175 unità e un incremento del +12,2%.



I 50cc sono leggermente in calo, con 2.957 registrazioni e un -2,8%. Luglio pesa circa il 12% del totale venduto nell'anno.







