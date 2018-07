LuxotticaÂ conferma l'outlook 2018. Migliora fatturato secondo trimestre

(Teleborsa) - Luxottica chiude il secondo trimestre con un'accelerazione del fatturato, in crescita dell'1,4% a cambi costanti (-4,9% a cambi correnti), grazie all'ottima performance della divisione Retail e delle piattaforme e-commerce e alla solida crescita in Nord America e Asia-Pacifico.



Tale risultato consente al Gruppo di chiudere il semestre con vendite in leggero aumento (+0,3% a cambi costanti, -7,7% a cambi correnti) e ottimi livelli di redditività, con margine netto record.



"Sono soddisfatto dei solidi risultati del Gruppo. La crescita nei mercati dove le nuove strategie commerciali sono oramai a regime, come Nord America e Asia, ci conferma la bontà e la correttezza delle iniziative intraprese. Attendiamo con serenità e fiducia anche l'evoluzione dell'Europa dove stiamo ancora riorganizzando la nostra politica distributiva" - commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica che aggiunge "alla luce dei trend positivi che stiamo registrando anche nel mese di luglio confermiamo l'outlook per il 2018".



Performance del Gruppo nel primo semestre 2018

Nel corso del primo semestre 2018 il Gruppo riporta un fatturato di 4.553 milioni di Euro (+0,3% a cambi costanti, -7,7% a cambi correnti).



L'utile operativo adjusted a cambi costanti è sostanzialmente allineato a quello del primo semestre 2017 e si attesta a cambi correnti a 781 milioni di Euro. L'utile operativo adjusted esclude costi di semplificazione organizzativa e di ristrutturazione di alcune aree di business, nonché costi non ricorrenti per un ammontare complessivo di circa 19 milioni di Euro. Il margine operativo adjusted a cambi costanti della divisione Wholesale si attesta al 28,4%, in flessione di 20 punti base, mentre il margine della divisione Retail sale al 15,7%, in crescita di 60 punti base.



Su base adjusted e a cambi costanti, l'utile netto cresce dell'11,6% ed è pari a 545 milioni di Euro a cambi correnti.



L'indebitamento netto al 30 giugno 2018 è pari a circa 900 milioni di Euro, in riduzione del 19,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA