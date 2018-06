Luxottica rileva Barberini, eccellenza mondiale nelle lenti in vetro

(Teleborsa) - Luxottica investe nel Made in Italy. La società attiva nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, annuncia l'acquisizione di Barberini S.p.A., il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico.



L'operazione, del valore di circa 140 milioni di Euro, permette al Gruppo di rafforzare il know how nelle lenti da sole e da vista in vetro, da sempre considerato il più pregiato tra i materiali ottici. Barberini è sinonimo di eccellenza mondiale nelle lenti in vetro, tra i fattori di successo dei modelli iconici di Ray-Ban e Persol e componente essenziale per molte collezioni eyewear di lusso.



"Luxottica accoglie nel suo sistema industriale l'eccellenza mondiale nella produzione di lenti in vetro ottico. Con l'acquisizione di Barberini aggiungiamo un'altra gemma ai nostri marchi, un nome unico nel mondo e sinonimo di qualità, innovazione e ‘made in Italy'. Barberini ci permette di rafforzare la leadership tecnologica nel campo delle lenti da sole e da vista e ci apre grandi opportunità di sviluppo per il futuro", commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica.



La transazione, la cui finalizzazione è prevista entro il terzo trimestre 2018, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

