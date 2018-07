Luxottica, via libera da Antitrust Cina a fusione con Essilor

(Teleborsa) - L'autorità antitrust della Repubblica Popolare Cinese (SAMR) ha autorizzato il progetto di combinazione tra Luxottica ed Essilor a fronte di alcuni impegni comportamentali.



Le due società si sono impegnate a "informare l'autorità antitrust cinese sulle acquisizioni future e a dare equo accesso ai loro prodotti e servizi a tutti i clienti in Cina".



Il via libera dell'autorità cinese costituiva l'ultima condizione sospensiva per la finalizzazione della transazione; il suo soddisfacimento rende possibile la costituzione del nuovo gruppo. Le due società stanno inoltre registrando progressi nelle discussioni con l'autorità antitrust della Turchia e prevedono di perfezionare l'operazione alla fine del terzo trimestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA