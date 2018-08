(Teleborsa) - Magneti Marelli acquisisce SmartMeUp, start-up francese specializzata nello sviluppo di perception software per la guida autonoma. Lo comunica la società del gruppo FCA sottolineando che Magneti Marelli ha firmato un accordo per l'acquisto del 100% delle quote di SmartMeUp.





La tecnologia perception software trova applicazione in ambiti quali guida autonoma, smart cities e sicurezza. La chiusura della transazione è prevista nell'ultimo trimestre del 2018.



In particolare SmartMeUp, "sviluppa software per l'elaborazione di segnali provenienti da sensori, con l'obiettivo di rilevare e riconoscere oggetti nell'area circostante il veicolo, consentire la ricostruzione di un ambiente in 3D (tre dimensioni) e il tracciamento degli oggetti in movimento. Questa tipologia di software è una tecnologia di primaria importanza nel campo dei sensori e sarà cruciale per la guida autonoma".







