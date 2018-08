MailUp Group acquista il restante 30% di Acumbamail

(Teleborsa) - MailUp, comunica l'avvenuto esercizio della Put Option da parte degli azionisti che detengono il 30% della controllata spagnola Acumbamail SL (Acumbamail), nell'ambito delle rispettive facoltà di Put/Call previste dal contratto di acquisizione e dai patti parasociali stipulati in occasione dell'acquisizione del 70% di Acumbamail, comunicata in data 3 agosto 2015.



Tale facoltà risultava vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi di performance economica della controllata nel triennio 2015-2018, che sono stati positivamente verificati.



Il prezzo di acquisto del residuo 30% di Acumbamail è pari a Euro 593 migliaia ed è stato pagato in data odierna facendo ricorso alle disponibilità liquide della società.



Il valore della partecipazione pari al 70% di Acumbamail risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 499 migliaia.







