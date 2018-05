Maire Tecnimont, conti a due velocitÃ  nel primo trimestre

(Teleborsa) - Maire Tecnimont chiude il primo trimestre con un utile netto consolidato di 30,8 milioni in calo del 3,3% rispetto ai 31,8 mln del primo trimestre 2017.



I Ricavi del Gruppo ammontano a 916,1 milioni, in aumento del 21,1% dai 756,5 mln del primo trimestre 2017.



L'EBITDA è pari a 50,5 milioni, in aumento dell'11%. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 48,7 milioni, in aumento del 10,8%.



Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 3,4 milioni, rispetto al saldo positivo pari a 5,2 milioni.



L'utile ante imposte è pari a 45,4 milioni, in diminuzione del 7,8%, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 14,6 milioni.



Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a 333,6 milioni, in aumento di 49,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2017.



Per quanto riguarda le previsioni, il gruppo, grazie all'elevato portafoglio ordini esistente alla fine dell'esercizio 2017 e confermato al 31 marzo 2018 grazie ai contratti già sottoscritti con committenti internazionali dall'inizio del corrente anno, si è assicurato il perseguimento di performance industriali in continuità con quelle conseguite nel 2017 e nel corso del primo trimestre 2018.

