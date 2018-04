Maire Tecnimont, dal 18 aprile offerta bond senior unsecured 6 anni fino a 250 mln

(Teleborsa) - La Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo (CSSF) ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Maire Tecnimont S.p.A. Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 nell'ambito del prestito obbligazionario non convertibile per massimi Euro 250 milioni, autorizzandone la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese.



Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 09 aprile 2018, ha ammesso le Obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato "Mercato Telematico delle Obbligazioni" (MOT).



E' previsto che l'offerta al pubblico delle Obbligazioni in Lussemburgo ed in Italia abbia inizio il 18 aprile 2018 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 24 aprile 2018 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai Joint Bookrunner (Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM).



Il nuovo prestito non convertibile è finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont S.p.A., attualmente pari ad Euro 340 milioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA