Maltempo al Nord, pioggia e temporali: prima neve a Cortina D'Ampezzo

(Teleborsa) - Come annunciato nei giorni scorsi, una forte ondata di maltempo si è abbattuta su tutto il Nord Italia, portando pioggia e temporali in pianura.Intanto è arrivata la prima neve a Cortina d'Ampezzo. Il brusco abbassamento delle temperature e le precipitazioni nevose hanno creato uno strato fresco di oltre dieci centimetri. Cartoline invernali anche nel Bellunese. E la neve imbianca anche il Passo dello Stelvio, al confine tra l'alta Valtellina e il Trentino, dove il termometro ha registrato picchi di meno 4 gradi per assestarsi nella mattinata attorno allo 0.



Particolarmente monitorata Genova dove nella serata di ieri si è abbattuto un fortissimo nubifragio. Piogge intense e raffiche di vento hanno messo a rischio la precaria stabilità di quel che resta del Ponte Morandi. Il maltempo, infatti, fa aumentare le preoccupazioni per il moncone ovest, giudicato in uno stato "grave, se non gravissimo".



La demolizione di Ponte Morandi a Genova dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Rixi.





