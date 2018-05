Maltempo, oltre 400 mln di danni all'agricoltura nel 2018

(Teleborsa) - Dalla Sardegna alla Campania grandine, vento e pioggia hanno colpito a macchia di leopardo danneggiando campi di grano e pomodoro, vigneti e uliveti, frutteti e ortaggi. E' quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull'ultima ondata di maltempo che ha investito in particolare il sud Italia in un 2018 dal clima impazzito che dall'inizio anno ha già provocato danni all'agricoltura per oltre 400 milioni di euro.



DANNI OVUNQUE - Problemi – sottolinea la Coldiretti – per i pastori nel raggiungere le greggi perché diversi corsi d'acqua hanno straripato in Sardegna dove campi di verdure e ortaggi nel Nord, nel Basso Oristanese e Campidano sono stati allagati e il grano steso al suolo i ma danni si contano anche per il foraggio che dopo tre giorni di acqua intensa rischia di andare perduto. In provincia di Benevento nelle Valli Telesina e Caudina nelle aree investite dalla bufera di chicchi di ghiaccio grandi come nocciole – spiega la Coldiretti – è stato devastato il 30% delle colture da vigneti a uliveti, dai frutteti con mele e ciliegie pronte alla raccolta fino agli ortaggi, con punte del 100% nell'epicentro della tempesta, che ha anche abbattuto alberi e rotto rami.



Intanto è allerta per la piena dei fiumi anche nel nord Italia dove il Po è salito al Ponte della Becca di circa 20 centimetri nelle ultime dodici ore. Un'ondata di maltempo – spiega la Coldiretti – che si è scaricata su territori del sud Italia dove a causa della siccità dello scorso anno nei principali invasi mancano ancora 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie.

