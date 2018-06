Mancano i piloti, Ethiad presta a Emirates

(Teleborsa) - Etihad Airways scende in campo per far fronte all'emergenza piloti di Emirates che potrebbe causare numerose cancellazioni di voli questa estate.



La compagnia aerea di Abu Dhabi si è detta disponibile a "prestare" i propri piloti alla rivale di Dubai per i prossimi due anni, e a tal scopo avrebbe già inviato e-mail ai propri piloti assicurando a quanti volessero accettare il cambio momentaneo di compagnia tutti i benefici salariali e la conservazione dell'anzianità di servizio presso Etihad.



Il motivo di questa insolita collaborazione tra due compagnie da sempre rivali? Sarebbe prettamente economico: Etihad potrebbe tagliare i costi del personale dal proprio bilancio in forte perdita mentre Emirates risolverebbe il problema della mancanza di piloti.

